Düziçi'nde kaza anı kamerada, 78 yaşındaki Mehmet Kaya hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düziçi'nde kaza anı kamerada, 78 yaşındaki Mehmet Kaya hastanede hayatını kaybetti

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Düziçi\'nde kaza anı kamerada, 78 yaşındaki Mehmet Kaya hastanede hayatını kaybetti
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Düziçi\'nde kaza anı kamerada, 78 yaşındaki Mehmet Kaya hastanede hayatını kaybetti
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Düziçi'nde sabah saatlerinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Kaya, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 78 yaşındaki Mehmet Kaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mehmet KayaOsmaniyeİnceleme3. SayfaOtomobilGüncelDüziçiKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Düziçi'nde kaza anı kamerada, 78 yaşındaki Mehmet Kaya hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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