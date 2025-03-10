Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur? - Son Dakika
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Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

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Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden Ece Gürel'in sır dolu 4 günü hala aydınlatılamadı. Genç kadına "Cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiğini kabul eden Hale Nur Özen ifadesinde, Ece Gürel'in 2-3 aydır duygusal tepkilerinin fazla olduğunu ve pek çok şeye anlam yüklediğini söyledi. Baba ise cadılık iddialarına, "Oruçlu cadı mı olur?" tepkisini gösterdi.

10.03.2025 11:58
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İstanbul'da 4 günün ardından kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan ancak ön otopsisine göre hipotermi, aşırı soğuğa maruz kalmaya bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan Ece Gürel'in vefatının ardından ormana neden gittiğine dair sır perdesi aralanamadı.

SIRLARI İLE ÖLDÜ

Ece Gürel'in, ormanda 4 gün boyunca ne yaşadığı merak konusu oldu. Ece Gürel'in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel'in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü. Gürel'in ayrıca "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı da ortaya çıktı. Gürel'in ormanda, telefonunun ve bazı kıyafetlerinin katlanmış halde bulunması ise akıllara intihar etmiş olabileceği ihtimalini getirdi.

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

CADILIK EĞİTİMİ VEREN HOCASI GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

"Cadılık ve büyücülük" eğitimi iddiaları sonrası hocası Hale Nur Özen gözaltına alınmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Özen, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

ECE GÜREL'E CADILIK EĞİTİMİ VEREN İSMİN İFADESİ

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgileri aktardı. Merve Tokaz'ın açıklamaları şöyle:

Ece Gürel'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Hale Nur Özen, işlemlerin ardından yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Hale Nur Özen, Ece Gürel'i 1,5-2 yıldır tanıdığını, kendisine online eğitim verdiğini söyledi. Ece'nin özellikle kendisinden cadılık zanaati adı altında bir eğitim aldığını daha önce de Ece'nin benzer şekilde eğitimlerden geçtiğini ifade etti. Hale Nur Özen, Ece Gürel'in son 2-3 aydır da duygusal tepkilerinin fazla olduğunu söyledi. Pek çok şeye anlam yüklediğini ve takıntılı bir dönem olduğunu söyledi. Hale Nur Özen, Ece'nin ölümüne ilişkin nitelikli dolandırıcılık suçlamasını reddetti. Ece Gürel'in ölümüyle ilgili herhangi bir bağlantısı olmadığını söyleyen Hale Nur Özen, sadece online eğitim verdiğini ifade etti.

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

BABA İSYAN ETTİ: ORUÇLU CADI MI OLUR?

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, kızının cadılık eğitimi iddialarıyla ilgili konuştu. ATV'de Müge Anlı'nın programında konuşan Ece Gürel'in babası cadılık eğitimi iddialarına tepki gösterdi. Canlı yayında ağlayan baba Gürel, "Astroloji dersini aldığını biliyoruz. Cadılık eğitimi gibi bir şey yok. Benim kızım oruçtu. Oruçlu cadı mı olur? Saçma sapan şeylere yer yok. Kızımın hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Acılı bir insana bunu nasıl söyleyebiliyorlar. Yazıklar olsun. Hiç alakasız bir şey. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olsa kızım bana söylerdi. Astroloji eğitimi alalı 3-4 ay oldu. Kızım böyle bir şeyi aklının ucundan bir geçirmez. Astrolojiyi açıp baksınlar bakalım neymiş. Sonuna kadar gideceğim olayın. Size her şeyi anlattım." dedi.

Ece Gürel\'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

Psikoloji, 3-sayfa, Belgrad, Hukuk, Yaşam, Baba, cadı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur? - Son Dakika

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