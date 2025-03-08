Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi ''Ayahuasca'' diziye bile konu olmuş - Son Dakika
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Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi ''Ayahuasca'' diziye bile konu olmuş

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Belgrad Ormanı'ndan kaybolduktan 4 gün sonra canlı bulunan fakat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Güler'in ölümüne ilişkin tartışmalar devam ediyor. Gürel'in ormanda ''Ayahuasca'' ritüeli gerçekleştirdiği iddia edilirken, bu bitkisel karışımın bilinç üzerinde güçlü etkiler yarattığı biliniyor. Daha önce ''46 Yok Olan'' dizisinde de işlenen Ayahuasca çayı, halüsinasyonlara sebep oluyor.

08.03.2025 07:52
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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan, hastanede ise hayatını kaybeden Ece Gürel'e ne olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. Cadılık zanaatı eğitimi aldığı iddia edilen Gürel ile birlikte "Ayahuasca"da gündeme geldi. "Ayahuasca" meğer Erdal Beşikçioğlu'nun başrol oynadığı, "46 Yok Olan" dizisinde de işlenmiş.

AYAHUASCA ÇAYI NEDİR?

Ece Gürel'in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi. Söz konusu iddia sonrasında ayahuasca kısa sürede gündeme oturdu. Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüellerde kullanılan bir çay olan ayahuasca, Güney Amerika'da şamanlar tarafından kullanılıyor ve halüsinojenik etkisiyle tanınıyor.

Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi 'Ayahuasca' diziye bile konu olmuş

"46 YOK OLAN" DİZİSİNDE DE İŞLENMİŞTİ

Ayahuasca gündeme gelirken akıllara Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı 46 Yok Olan dizisi geldi. Dizide 5 yıldır komadaki kardeşini uyandırmak için ilaç üreten doktor Murat ilacında eksik olan maddenin Şamanizm ayinlerinde içilen içeceğin içinde olduğuna inanarak ormanda Şamanizm ayinine katılıyordu.

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Kız kardeşi Ezo'yu tekrardan sağlığına kavuşturabilmek için Murat Hoca, ayahuascayı kardeşine enjekte ederek kardeşinin gözlerini açmasını sağlamıştı. Ayahuasca'nın içeriğindeki dimetiltriptamin (DMT) nedeniyle birçok ülkede yasaklanmış durumda.

Ece Gürel\'in ölümüyle gündeme geldi \'\'Ayahuasca\'\' diziye bile konu olmuş

İstanbul, Belgrad, 3-sayfa, Magazin, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi ''Ayahuasca'' diziye bile konu olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Yavaş:
    Kadın öldü öldü. Bir rahat bırakın Allah aşkına. Aranırken duymamış, bulununca olayı duymuş şimdi hayatını didik eden biri sürü insan var. 14 5 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Bir insanın ne aldığı neler hisetiğini birtek bir resimden bile anlaya bilmek için çoçukluktan başlaman gerek. Sade okumak yetersız kalır. Resimde görnüşe göre, istifasını alırken bilinçaltında değildi, gülüşü evet Ayahuasca almış. Ormana Meditation yaparak geri kendini bulmak istemiş, tabi Depresivken aldığından dolayı büyük ihtimale kalbi durmuş ola bilir. Allah Rahmet eğlesin :( 7 3 Yanıtla
  • Zafer El:
    bu olayıda bir altı ay duyacağız galiba Allah bizede sabır versin 8 1 Yanıtla
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