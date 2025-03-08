Ece Gürel\'in ölümüyle gündeme geldi \'\'Ayahuasca\'\' diziye bile konu olmuş

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan, hastanede ise hayatını kaybeden Ece Gürel'e ne olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. Cadılık zanaatı eğitimi aldığı iddia edilen Gürel ile birlikte "Ayahuasca"da gündeme geldi. "Ayahuasca" meğer Erdal Beşikçioğlu'nun başrol oynadığı, "46 Yok Olan" dizisinde de işlenmiş.

AYAHUASCA ÇAYI NEDİR?

Ece Gürel'in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi. Söz konusu iddia sonrasında ayahuasca kısa sürede gündeme oturdu. Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüellerde kullanılan bir çay olan ayahuasca, Güney Amerika'da şamanlar tarafından kullanılıyor ve halüsinojenik etkisiyle tanınıyor.

"46 YOK OLAN" DİZİSİNDE DE İŞLENMİŞTİ

Ayahuasca gündeme gelirken akıllara Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı 46 Yok Olan dizisi geldi. Dizide 5 yıldır komadaki kardeşini uyandırmak için ilaç üreten doktor Murat ilacında eksik olan maddenin Şamanizm ayinlerinde içilen içeceğin içinde olduğuna inanarak ormanda Şamanizm ayinine katılıyordu.

Kız kardeşi Ezo'yu tekrardan sağlığına kavuşturabilmek için Murat Hoca, ayahuascayı kardeşine enjekte ederek kardeşinin gözlerini açmasını sağlamıştı. Ayahuasca'nın içeriğindeki dimetiltriptamin (DMT) nedeniyle birçok ülkede yasaklanmış durumda.