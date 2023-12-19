Derince\'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde annesi eczaneden ilaç aldığı sırada fenalaşan 2 yaşındaki Sinay Mina, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sinay Mina'nın yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

MUAEYENE EDİLDİKTEN SONRA ECZANEDE FENALAŞTI

İbni Sina Mahallesi Şeker Sokak'ta yaşayan Talip ile Emine Mintemur çiftinin 2 yaşındaki kızı Sinay Mina, yüksek ateş sebebiyle rahatsızlandı. Annesi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sinay Mina, muayenenin ardından ilaç almak için gittikleri eczanede fenalaştı.

YÜKSEK ATEŞ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETMİŞ

Tekrardan hastaneye kaldırılan Sinay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinay Mina'nın yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Sinay'ın cenazesi, Muratevler Cami'de kılınacak namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek.