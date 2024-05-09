Edirne\'de 6 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

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Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 6 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 4 Fas, 1 Filistin ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 6 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE