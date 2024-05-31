Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Edirne\'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Edirne'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 8 düzensiz kaçak göçmen ile yakalanan sürücü, 'organizatörlük yapma' suçundan tutuklandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

31.05.2024 14:50
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Edirne'de polis ekiplerinin denetim çerçevesinde durdurdukları bir araçta 8 düzensiz kaçak göçmen ile yakalanan 1 sürücü, "organizatörlük yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda, İstanbul'dan Edirne'ye giriş yapan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan araçta yapılan kontrollerde, şüpheli sürücü M.T. ile birlikte 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 adet tel kesme makası ele geçirildi.

Yakalanan 8 düzensiz kaçak göçmen ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Şüpheli araç sürücüsü M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı - Son Dakika

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