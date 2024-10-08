Edirne'de Avukata Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Edirne'de Avukata Bıçaklı Saldırı

Edirne\'de Avukata Bıçaklı Saldırı

Dava kaybeden kişi, avukatı bıçakla tehdit ederek 'borcu yoktur' yazısı aldı; tutuklandı.

08.10.2024 12:49
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kaybettiği ceza davası sonrasında avukatlık ücretini fazla bulan bir kişi, avukata bıçakla saldırarak, zorla "borcu yoktur" yazısı aldı. Avukatın şikayeti üzerine saldırgan tutuklandı.

Uzunköprü Adliyesi'nde görülen ceza davasında Ö.A. davayı kaybettikten sonra karşı tarafın avukatlık ücreti olan 17 bin 900 lirayı ödemeye mahkum edildi. Ücreti fazla bulan Ö.A, Avukat Nebi Doğan'ın ofisine giderek ücrette indirim talep etti. Talebine olumsuz cevap alınca, yanında getirdiği bıçağı Avukat Doğan'ın boğazına dayayarak zorla "borcu yoktur" yazısı aldı.

Olayın ardından Avukat Doğan, saldırgan hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ö.A, emniyetteki işlemelerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından "nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Edirne Barosu olayı kınadı

Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Uzunköprü Adliyesi'ne gelerek, olayla ilgili bilgi aldı. Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek adli sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Karakoç, "Yurttaşın hak arama hürriyetinin teminatı olan avukatlar, davaların tarafı değildir. Bu menfur saldırıyı en üst perdeden kınıyoruz. Failin hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Avukatın boynunda 3 santim bıçak yarası

Avukat Nebi Doğan'ın boynunda 3 santimlik bir bıçak kesiği oluştuğunu belirten Karakoç, "Meslektaşımızın yaralanmasının ciddi boyutta olmaması tek tesellimizdir. İyileşme süreci devam ediyor, ancak bu saldırı daha kötü sonuçlanabilirdi" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Avukata Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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