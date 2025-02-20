Edirne\'de Baba-Oğul Kavgası: Oğul Babasını Bıçakladı

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Edirne'de babasının 'Eve neden geç geldin' sorusuna öfkelenen oğul, babasını bıçaklayarak yaraladı.

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki K.K. eve geldiğinde kendisine 'Neden geç geldin?' diye soran babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçaklayarak evden kaçan oğul, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğul K.K.'nın "Eve geç geldim diye kızdı kavga yaptık, bıçakladım" dediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Öte yandan, yaralı baba M. K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. - EDİRNE