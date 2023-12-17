 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de bebek maması yüklü tırda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de bebek maması yüklü tırda yangın çıktı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki bebek maması yüklü bir kargo tırının dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu tırın dorsesi ve taşınan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Edirne\'de bebek maması yüklü tırda yangın çıktı
17.12.2023 - 12:08,
Abone Ol

Edirne'de bebek maması yüklü tırda yangın

EDİRNE - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bebek maması yüklü bir kargo tırının dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki bebek maması yüklü tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, tırın dorsesi ve taşınan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kapıkule Sınır Kapısından yurt dışına çıkış yapmak üzere 33 AMR 655 plakalı bebek maması yüklü kargo tırının dorsesinde, veteriner sınır kontrol noktası sahasında park halindeyken yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kapıkule gümrük sahası görevlileri itfaiye ekiplerini aradı.

Bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. Polis ve gümrük muhafaza ekipleri de olayla ilgili sürücüden bilgi aldı.

Yangın sonucu dorse ve içerisindeki yüzlerce paket çocuk maması kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de bebek maması yüklü tırda yangın çıktı - Son Dakika


12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor

Son Dakika
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 12:57:49. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de bebek maması yüklü tırda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement