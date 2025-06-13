16 yaşındaki Gülden\'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede \'pişmanım\' dedi

Edirne'de 5 Nisan'da buluştuğu okulun bahçesinde eski sevgilisi Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki zanlının yargılanmasına başlandı.

30 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ, 'PİŞMANIM' DEDİ

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı. Sanık, savunmasında pişman olduğunu belirterek, olaydan önce ve sonra yaşananları anlattı. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

AİLE EN AĞIR CEZAYI ALMASINI BEKLİYOR

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gülden Coni'nin annesi Zehra Coni ve Babası Sami Coni, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı alması çağrısında bulundu. Ailenin avukatı Çağrı Muştu da, sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve tahrik altında yaptığını yönünde ifadeler verdiğini açıkladı.