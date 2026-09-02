Edirne Belediyesi’nde 200 bin avroluk rüşvet iddiası: Şüpheli adliyeye sevk edildi

Edirne'de bir müteahhitten 200 bin avro rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li Belediye Meclis Üyesi ve Edirne Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyesi Engin Yağcılar, adliyeye sevk edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunan müteahhit N.Ö, ruhsat onayı karşılığında Engin Yağcılar'ın kendisinden 200 bin avro rüşvet istediğini iddia etti. İhbar üzerine adli makamlarca şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de müşteki N.Ö. ile şüpheli E.Y'nin Üç Şerefeli Cami civarındaki buluşmasını ses ve görüntü kayıt cihazlarıyla takibe aldı. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Engin Yağcılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye çıkarıldı.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.