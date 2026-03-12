Keşan'da çocuk parkında yakılan ateş oyun gruplarına zarar verdi - Son Dakika
Keşan'da çocuk parkında yakılan ateş oyun gruplarına zarar verdi

Keşan\'da çocuk parkında yakılan ateş oyun gruplarına zarar verdi
12.03.2026 18:35  Güncelleme: 18:47
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir grup genç tarafından yakılan araç lastiği, çocuk parkındaki oyun gruplarına ve zemine zarar verdi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, belediye ateş yakılmasının parklara büyük zarar verdiğini açıkladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir grup gencin, çocuk parkında yaktığı araç lastiğinden çıkan alevler parktaki oyun gruplarına zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki çocuk parkında, bir grup genç araç lastiği yaktı. Gençlerin yaktığı araç lastiğinden çıkan alevler, parktaki oyun gruplarına zarar verdi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yapılan incelemede, oyun gruplarının yanı sıra çocuk parkının zemininin de hasar gördüğü belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki çeşitli çocuk parklarında da aynı şekilde ateş yakılıp zarar verildiği belirtilerek, "Keşan'da bazı çocuk parklarında ateş yakılması sonucu oyun gruplarında meydana gelen hasarlar hepimizi üzdü. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilmesi için büyük emek ve kamu kaynaklarıyla oluşturulan parklarımızın zarar görmesi, yalnızca fiziki alanlara değil, ortak değerlerimize de zarar veriyor. Unutmamalıyız ki bu alanlar hepimizin" denildi. - EDİRNE

