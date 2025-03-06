Edirne'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Edirne'de deprem tatbikatında yaralı öğrenciler kurtarıldı, yangın söndürüldü. Veliler panikledi.

06.03.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Böyle deprem tatbikattı görülmedi

Enkaz kırılarak yaralılar ve mahsur kalanlar kurtarıldı, yangın söndürüldü

EDİRNE - Edirne'de gerçekleştirilen deprem ve tahliye tatbikatında, mahsur kalan yaralı öğrencileri kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Enkazın kırıldığı çıkan yangının söndürüldüğü okula akın eden velilerin taşkınlık çıkardığı gerçeğini aratmayan tatbikatta adeta nefesler tutuldu.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri Birimi tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Edirne Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği deprem zilinin çalmasıyla birlikte okuldan tahliye edilen öğrenciler güvenli alanda toplandı. Ancak enkazda kalan ve yaralanan öğrencilerin tespit edilmesi üzerine zamanla yarış başladı. Enkaz altında kalan öğrenciler ve okulun içinde bulunan öğrenciler, ekipler tarafından kurtarıldı. Sedyelerle ambulanslara taşınan öğrenciler, ardından hastanelere kaldırıldı. Enkazın bulunduğu yerde yangın çıkması üzerine itfaiye ekipleri, alevlere müdahale gerçekleştirdi. O esnada okula gelen öğrenci velileri ise sinirlerine hakim olamadı. Okula girmek isteyen velileri, polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Tatbikata, polis, jandarma, itfaiye, UMKE, ambulans, AFAD, MEB-AKUB ve MAG-AMEDER ekipleri katıldı.

"Allah inşallah kimseye kötü günler ve afetler yaşatmasın"

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar tüm kurumların eksiklerini gözden geçirmelerini ve iletişimimizi güçlendirmemizi sağlıyor. Allah göstermesin oluşacak kötü bir durumda tüm birimlerin bir arada çalışmasının pratiğini sağlamaya çalışıyoruz. Bugün oluşan bu tablodan çok memnunuz. Allah inşallah kimseye kötü günler ve afetler yaşatmasın. Ama bu hazır olmayacağımız anlamına da gelmiyor" dedi.

Tatbikatta yaralı olarak kurtulan öğrencilerden İklim Müze, farkındalık oluşturmak için tatbikatta katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

Deprem Tatbikatı, Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Deprem, Edirne, Eğitim, Sağlık, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
19:51 Macron’un savaş ilanı gibi sözlerine Putin’den sert yanıt Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:24:40. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.