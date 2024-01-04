 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 95 düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 95 düştü

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2023 yılında düzensiz göçmen sayısının yüzde 95 oranında azaldığını açıkladı. Vali Sezer, il genelinde yapılan çalışmalarla geçtiğimiz yıllara göre büyük bir azalma yaşandığını belirtti. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili alınan tedbirlerin etkili olduğunu vurgulayan Vali Sezer, operasyonlarda 484 araç ve 100'e yakın botun ele geçirildiğini, 663 organizatörün yakalandığını ve tutuklandığını ifade etti.

04.01.2024 - 20:21,
Abone Ol

Edirne'de düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 95 düştü

EDİRNE - Edirne'de Valisi Yunus Sezer, geçtiğimiz 2023 yılında düzensiz göçmen sayısının yüzde 95 oranında büyük bir azalma olduğunu belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, öncülüğünde düzenlenen 2023 yılı genel değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Vali Sezer, il genelinde bulunan 50 kontrol noktasında düzensiz göçmenlerle ilgili önemli adımların atıldığını ve yapılan çalışmalarla geçtiğimiz yılara oranla yüzde 95'lik büyük bir azalmanın yaşandığını ifade etti.

"Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 293 kilometrelik bir sınırımız var"

Vali Yunus Sezer, geçen yıl mülteci oranında yüzde 95 oranında düşüş olduğunu belirterek, "2024 yılı açısından hem de ülkemiz açısından umarım güzel olayların gerçekleştiği bir yıl olur. Bugün arkadaşlarımız ilçe kaymakamlığımızın ve ildeki güvenlik birimi arkadaşlarımızın katıldığı bir toplantı yaptık. 2023 yılında neler olmuş gözden geçirerek, 2024 yılında da neler yapılacağı noktasında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 293 kilometrelik bir sınırımız var. Bu sınırda da geçişlerinin engellenmesine yönelik olarak, özellikle son 4 aydır yoğun bir çalışma söz konusu oldu. Bu noktada da önemli tedbirler alındı. Sınıra çevre yolu olamayan alanlarda yolların iyileştirilmesi yapıldı. Emniyet, jandarma ve kara kuvvetleri personel sayımızda da burada bir takviye yapıldı. Yaklaşık 50 noktada göçmen kaçakçılığına yönelik olarak tedbirler alındı. 24 saat esasına göre hem karada hem de havada önemli bir denetim mekanizması oluşturuldu. Göç olaylarında 2022 yılına göre yüzde 95'lik bir azalma söz konusudur. Son 4 ayı dikkate aldığımız zaman her ay yüzde 50 azalarak devam eden bir göçmen hareketi görülmektedir" dedi.

"Operasyonlarda 484 araç yakalandı"

Göçmen hareketliliğinde yüzde 95 azalma yaşandığını vurgulayan Vali Sezer, "484 araç operasyonlarda yakalanarak, bu araçların yüzde 90'dan fazlası fiziki müdahale ile durduruldu. Takip edilerek ya da lastiklerine ateş edilerek ve kaza yaparak durduruldu. 100'e yakın göçmen kaçakçılığında kullanılan bot nehirlerde ele geçirildi. Göçmen trafiğini organize eden organizatörlerle ilgili olarak da 663 organizatör yakalandı. Bu sayı geçen yıl 419 iken bu sene 663 organizatör yakalandı. Adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı" dedi.

Toplantıya, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Özel İdaresi Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci ve kurum müdürleri katıldı.

Edirne\'de düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 95 düştü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edirne Valiliği, Jandarma, Edirne, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Valilik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 95 düştü - Son Dakika


20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52
Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek

Son Dakika
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 21:24:05. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 95 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement