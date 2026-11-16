Edirne'de hastaneye giderken işçi servisiyle çarpışan otomobilde karı koca öldü - Son Dakika
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Edirne'de hastaneye giderken işçi servisiyle çarpışan otomobilde karı koca öldü

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Edirne\'de hastaneye giderken işçi servisiyle çarpışan otomobilde karı koca öldü
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Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü sınırlarında işçi servisiyle çarpışan otomobilde sürücü İsmail Çiftçi ile eşi Münire Çiftçi hayatını kaybetti. Kazada işçi servisi sürücüsü M.D. ile serviste bulunan yolcular yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de hastaneye gitmek için otomobille yola çıkan İsmail Çiftçi ve eşi Münire Çiftçi, işçi servisiyle çarpışan araçta hayatını kaybetti. Kazada işçi servisi sürücüsü M.D. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü sınırlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki 22 AFF 998 plakalı işçi servisi, Edirne-Süloğlu istikametinde seyir halindeyken tali yoldan Süloğlu il yoluna çıkan İsmail Çiftçi idaresindeki 22 EN 282 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İsmail Çiftçi ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Münire Çiftçi hayatını kaybetti. İşçi servisi sürücüsü M.D. ile serviste yolcu olarak bulunan Z.A., V.G., A.Ç. ve Ş.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
İsmail Çiftçi3. SayfaOtomobilGüncelEdirneYaşamKazaSon Dakika

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