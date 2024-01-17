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Edirne'de Jandarma Operasyonunda 4 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Operasyonunda 4 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Edirne'de son iki gün içerisinde jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları ve denetlemelerinde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 gün içerisinde terörle mücadeleye yönelik yürüttüğü faaliyetlerde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere toplam 4 terör örgütü üyesi, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Edirne'nin Meriç ilçesi Yunanistan sınırına yakın bölgede yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi. - EDİRNE

Edirne\'de Jandarma Operasyonunda 4 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
17.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:17
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Edirne'de son iki gün içerisinde jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları ve denetlemelerinde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 gün içerisinde terörle mücadeleye yönelik yürüttüğü faaliyetlerde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere toplam 4 terör örgütü üyesi, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Edirne'nin Meriç ilçesi Yunanistan sınırına yakın bölgede yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Jandarma Operasyonunda 4 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika


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