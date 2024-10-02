Edirne\'de Kırmızı Işık İhlali Kazası

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Kırmızı ışık ihlali yapan tır panelvan araca böyle çarptı

EDİRNE - Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapan tır, seyir halindeki panelvana çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde ışıklı kavşakta tır ile panelvan çarpıştı. Kazada panelvanın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.