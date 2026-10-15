Edirne\'de mahsur göçmen ailede 1 çocuk kurtarılamadı, Meriç\'te 2 çocuk aranıyor

Edirne'de Meriç Nehri'ni yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken mahsur kalan 5 kişilik düzensiz göçmen aileden anne ve baba kurtarıldı. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuklardan biri hayatını kaybederken, kayıp 2 çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Olay, Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO köprüsü mevkiinde meydana geldi. Nehirde bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve baba kurtarılırken, jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuklardan birine olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nehirde kaybolduğu belirlenen diğer 2 çocuğun bulunması için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. AFAD ekipleri zodyak botlarla nehirde arama yaparken, jandarma ekipleri de kıyı ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.