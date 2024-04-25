Edirne'de Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Geniş Video İzle

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştıktan sonra duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.04.2024 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

EDİRNE - Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası kameraya yansıdı.

Edirne'de 22 yaşındaki Beykan Poturlu'nun kullandığı 22 KE 183 plakalı motosiklet, S.Z. idaresindeki 22 AAE 306 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Valilik binasının duvarına da çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan araç sürücü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne\'de Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada
Kaynak: İHA

Motosiklet, trafik, Edirne, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 22:36:48. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement