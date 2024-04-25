Edirne\'de Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

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Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

EDİRNE - Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası kameraya yansıdı.

Edirne'de 22 yaşındaki Beykan Poturlu'nun kullandığı 22 KE 183 plakalı motosiklet, S.Z. idaresindeki 22 AAE 306 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Valilik binasının duvarına da çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan araç sürücü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.