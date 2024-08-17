Okul bahçesinde vahşet! Arkadaşı 15 yaşındaki Duru'yu hayattan kopardı - Son Dakika
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Okul bahçesinde vahşet! Arkadaşı 15 yaşındaki Duru'yu hayattan kopardı

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Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde toplanan bir grup arkadaşın sohbet ettiği sırada, 17 yaşındaki bir erkek çocuğu tarafından tabanca ile vurulan 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, dört kişiyi gözaltına aldı.

17.08.2024 14:28
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Edirne'de bir okulun bahçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu 17 yaşında bir erkek çocuğu tarafından tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybetti.

KURŞUN SOL GÖĞSÜNDEN GİRDİ

Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde toplanan beş kişilik arkadaş grubu sohbet ederken, gruptan 17 yaşındaki çocuk, yanında getirdiği silahı çıkartarak arkadaşlarına gösterdi ve oynamaya başladı. Silahın ateş alması sonucu 15 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı.

Okul bahçesinde tabancayla oyun! 15 yaşındaki Duru, hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Duru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, yaşları 15, 16, 17 ve 18 olan dört kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Okul bahçesinde tabancayla oyun! 15 yaşındaki Duru, hayatını kaybetti
Duru'yu öldüren 17 yaşındaki K.C.A.
Okul bahçesinde vahşet! Arkadaşı 15 yaşındaki Duru\'yu hayattan kopardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okul bahçesinde vahşet! Arkadaşı 15 yaşındaki Duru'yu hayattan kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ersin Çerkes: Bu çocukların eline kim verdiyse o silahı onu da içeri atın tabi o kişiyi bulabilirseniz tabi anne babanın da hatası çocuklarının arkadaşlarının kim olduklarını bilmemeleri. 13 0 Yanıtla
  • Çelikk: Z kuşağı serseri 12 0 Yanıtla
  • gökhan: Ceza yasası acil değişmeli o eski cocuklar yok artık 18 yaşından küçük diğe cezası yarı yarıya düşecek benim bunun bilmediğini 15 yaşındaki çocuk biliyor 90 ların 80 lerin teknoloji internet cahili cocuklar yok artık herşeyi biliyorlar neyin ne olduğunu ceza yasasında 15 yaş altını cocuk yerine koymalı artık... 7 0 Yanıtla
  • Hamit Demir: Zaten şimdiden silahı kurcalarken deniliyor. Adamı kurtarmanın hesabı yapılıyor. Ölen kimsenin umurunda değil. 6 0 Yanıtla

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