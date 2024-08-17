Okul bahçesinde vahşet! Arkadaşı 15 yaşındaki Duru\'yu hayattan kopardı

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Edirne'de bir okulun bahçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu 17 yaşında bir erkek çocuğu tarafından tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybetti.

KURŞUN SOL GÖĞSÜNDEN GİRDİ

Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde toplanan beş kişilik arkadaş grubu sohbet ederken, gruptan 17 yaşındaki çocuk, yanında getirdiği silahı çıkartarak arkadaşlarına gösterdi ve oynamaya başladı. Silahın ateş alması sonucu 15 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Duru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, yaşları 15, 16, 17 ve 18 olan dört kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.