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Edirne'de Organize Suç Örgütü Üyesi Tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Organize Suç Örgütü Üyesi Tutuklandı

Edirne'de bir gece kulübünde yakalanan M.D. isimli organize suç örgütü üyesi, hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan tutuklandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

Edirne\'de Organize Suç Örgütü Üyesi Tutuklandı
31.12.2023 - 15:13,
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Edirne'de bir gece kulübünde yakalanan 14 yıl hapis cezası bulunan organize suç örgütü üyesi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, zorla arabaya bindirip götürdükleri çiftlikte kollarını ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darbedip ardından araban attıkları iddiasıyla hakkında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan organize suç örgütü üyesi M.D., gece saat 01.00 sıralarında bir gece kulübünde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Evraklarının hazırlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Organize Suç Örgütü Üyesi Tutuklandı - Son Dakika


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