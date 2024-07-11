Edirne'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Edirne'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde başlayan orman yangınına helikopterler ve uçaklar müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak bölgeye zarar veriyor. Yangını söndürmek için itfaiye, UMKE, Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekipler görev yapıyor. Vatandaşlar da traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dumandan etkilenen ve hafif yaralananlar ise sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

11.07.2024 19:04
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Edirne'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

sürüyor

EDİRNE - Edirne'de Bulgaristan'a sınırı olan Balkan köylerine yakın ormanlık alanda devam eden yangına helikopterler ve uçaklar müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde başlayan orman yangına havdan ve karadan müdahale sürüyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alan Ömeroba köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa zamanda büyüyerek bölgeye yayıldı.

Çıkan orman yangınına helikopter, uçak, itfaiye, UMKE, Sağlık, AFAD, Orman işletme Müdürlüğü ve çevre ilerden gelen takviye ekiplerle söndürülemeye çalışılıyor.

Köyde yaşayan vatandaşlar yangının tarım arazilerine ve çiftliklerine ulaşamaması için traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Açıklamalarda bulunan vatandaşlar yaşanan büyük orman yangın nedeniyle korktuklarını ve tedirgin olduklarını belirtti.

Dumandan etkilenen ve hafif şekilde yaralananlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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