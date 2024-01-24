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Edirne'de tefecilere operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Edirne'de tefecilere operasyon: 6 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda birçok senet ve borç evrakı ele geçirildi.

Edirne\'de tefecilere operasyon: 6 gözaltı
24.01.2024 - 22:28,  Güncelleme: 22:30
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Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı

Bir çok senet ve borç evrakı ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne İl jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaparak yasadışı bir şekilde kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 51 boş senet, 1 dolu senet, 3 alacak-verecek çizelgesi, 1 borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, 6 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de tefecilere operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de tefecilere operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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