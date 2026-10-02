Borcunu ödeyemeyen vatandaşın evine el kondu! Edirne'de 4 tefecilik şüphelisi adliyede - Son Dakika
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Borcunu ödeyemeyen vatandaşın evine el kondu! Edirne'de 4 tefecilik şüphelisi adliyede

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Edirne KOM ekiplerinin tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına aldığı 4 kişi adliyeye sevk edildi. İncelemelerde, bir vatandaşa 90 bin lira borç veren şüphelilerin ödeme yapılamayınca yaklaşık 400 bin liralık eve el koyduğu, 100 bin lira borçlanan bir çiftçinin de köydeki tarım aletlerinin alındığı ortaya çıktı.

Edirne'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 90 bin lira borç verdikleri bir vatandaşın borcunu ödeyememesi üzerine yaklaşık 400 bin lira değerindeki evine el koydukları, başka bir mağdurun ise tarım aletlerini aldıkları belirlendi.

KOM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik suçuna yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda haksız kazanç sağladıkları tespit edilen K.U., S.U., M.K. ve S.T. için operasyon düzenlendi.

90 BİN LİRA BORCA 400 BİN LİRALIK EV

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 90 bin lira borç verdiği bir vatandaşın borcunu ödeyememesi üzerine yaklaşık 400 bin lira değerindeki evine el koydukları tespit edildi.

ÇİFTÇİNİN TARIM ALETLERİNİ ALDILAR

Bir başka olayda ise 100 bin lira borç alan çiftçinin borcunu ödeyememesi üzerine köyde kullandığı tarım aletlerinin şüpheliler tarafından alındığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaGüncelEdirneAdliyeTarımSuçSon Dakika

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