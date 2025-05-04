Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı - Son Dakika
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Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kapitan Andreevo gümrüğünde bir tıra gizlenen yaklaşık 15 milyon TL (351 bin 620 euro), gümrük dedektör köpeği Adele sayesinde yakalandı.

04.05.2025 06:49
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kapitan Andreevo gümrüğüne gelen bir tıra gizlenen ve beyan edilmemiş olan 351 bin 620 euro, dedektör köpeğin katılımıyla yakalandı.

BEYAN EDİLMEMİŞ PARALAR BULUNDU

Kapitan Andreevo Polis Karakolu Gümrük Dairesi müfettişleri, özel eğitimli Adel isimli köpek eşliğinde x-ray sırasında bir kamyonun şoför mahallinde beyan edilmemiş paraları buldu.

Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpek kaçamadı

Edinilen bilgiye göre Danimarka'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e gitmekte olan tır kontrol noktasına geldi. Tırda, sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edilerek x-ray de dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı. Denetimde, euro banknotlarındaki özel boyaları koklamak üzere eğitilen gümrük köpeği Adele de yer aldı.

Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpek kaçamadı

ADELE SAKLI PARALARIN YERİNİ BULDU

Köpek, memurlara buzdolabı çekmecesinin duvarının arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında yerde saklı para olduğunu işaret etti. Burada bulunan toplam 351 bin 620 euronun beyan edilmediği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan paralara el konulurken olay ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nden bin müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Danimarka, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, edirne, Adele, Hukuk, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tuna Han:
    RTE paraları beğendi 38 17 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    kalin bir posete koyup iyice kapatip podeti bolca yikadiktan sonra kaportada yer acip saklayabilirlerdi ne kopek ne baskasi asla bulamazdi..bunlari ihbar ediyorlar yoksa neler geciyor kimbilir oralardan 37 6 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    İmamoğlu’na bağlarlar ! 22 13 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ramazan.. Bu kadar ayrıntılı bilgi verdiğine göre sende bu yolların içindesin galiba. Şöyle yapsalardı böyle yapsalardı derken insanda şüphe uyandırıyorsun. İhbar eden olmuş olabilir ihtimaller dahilinde elbette. Geçen haberlerde gördüm gümrük de çalışmış emekli olmuş bir memurun evinden kilolarca altın para bir sürü gayrimenkul çıktı soruyorlar nedir bunların kaynağı cevap çalışırken birikim yaptım. O zaman memurlar neden açız diyor geçinemiyoruz diyor kim yalan söylüyor milyonlarca memurmu yoksa birikim yaptığını söyleyen bu zat mı. 30 2 Yanıtla
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