Edirne'de Yıkım Sırasında Arbede: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Edirne'de Yıkım Sırasında Arbede: 4 Gözaltı

Edirne'de bir iş yerinin yıkımı sırasında çıkan kavga nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı. İş yeri sahibi depreme dayanıklı olmayan yapı için yıkıma itiraz ederken, ortada yaşanan arbede sırasında hafif yaralandı.

10.12.2024 20:04
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Edirne'de yıkım sırasında arbede: 4 gözaltı

EDİRNE - Edirne'de bulunan bir iş yerinin yıkımı sırasında çıkan kavgaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkez Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerine depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararına karşı çıkan iki grup arasında çıkan arbede yaşandı. Zabıta ve polis ekipleri, yıkım öncesi tek katlı iş yerinin önünde önlem aldı. Bu sırada iş yeri sahibi Mustafa K. ve yan tarafındaki restoranın sahibi Ahmet Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa K. hafif yaralandı. İş yeri sahibine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

İş yeri sahibi Mustafa K., "Bu iş yeri normalde prefabrik olarak çelik konstrüksiyon üzerine yapılmış bir yapı. Burasının sahibi yanımızdaki dükkan sahipleriyle anlaşıyor ve benim sözleşmem olduğu halde ve bizi normal yollarla tahliye edemedikleri için çürük raporu çıkarttırıyorlar. Müteahhit firma da belediyeden yıkım kararı aldırıyor. Bu kararın dönüşü olmadığı için 20-30 milyon liralık malım şu anda içeride zarar görüyor. Tüm malımı alıp götürecekler ve yıkacaklar burasını" dedi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerindeki eşyaların yediemin deposuna kaldırıldıktan sonra yıkım kararının uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yıkım Sırasında Arbede: 4 Gözaltı - Son Dakika

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