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Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Bulgaristan'dan gelen yolcu trende piton operasyonu - Son Dakika
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Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Bulgaristan'dan gelen yolcu trende piton operasyonu

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan yolcu trende 2'si ölü vaziyette 33 adet piton ele geçirildi. Pitonlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı\'nda Bulgaristan\'dan gelen yolcu trende piton operasyonu
20.12.2023 - 14:01,
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Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan yolcu trende 2'si ölü vaziyette 33 adet piton ele geçirilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan yolcu trenine yönelik kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde başlatılan çalışmalar ilginç bir operasyona sahne oldu.

Pitonlarla yolculuk

Trene yönelik detaylı fiziki arama gerçekleştiren ekipler, yataklı vagona ait bir kompartımandaki yatağın altında, bir montun içerisine gizlenerek getirilmiş canlı yılanların olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde 31'i canlı 2'si ölü vaziyette toplam 33 adet piton cinsi oldukları belirlenen yılanlara el konuldu.

Olayla ilgili şahsa yönelik Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince başlatılan işlemlerin beraberinde, söz konusu pitonlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Bulgaristan'dan gelen yolcu trende piton operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Bulgaristan'dan gelen yolcu trende piton operasyonu - Son Dakika
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