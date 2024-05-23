Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 370 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 370 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 370 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada toplamda 370 kilogram esrar maddesi bulundu. Edirne Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı sistemlerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda riskli görülen aracı takibe aldı. Yapılan X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpek Füge ile arama yapıldı ve 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu maddeye ve beyaz eşya nakliyesinde kullanılan araca el konuldu ve 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

23.05.2024 14:58
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan tırdaki aramada toplamda 370 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince, Ticaret Bakanlığı sistemlerinden yapılan analiz çalışmalarında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan ithalat yüklü bir araçta risk görülerek takibe alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan araç, şüphe üzerine X-Ray cihazına sevk edildi. Yapılan X-Ray taramasında araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine dedektör köpek Füge ile arama yapıldı. Yapılan arama ve kontrollerde 370 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu uyuşturucu maddeye ve beyaz eşya naklinde kullanılan araca el konuldu. Soruşturma çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 370 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 370 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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