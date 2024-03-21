Edirne Kapıkule Sınır Kapısında Bulgaristan\'a Yapılan Kaçakçılık Operasyonu

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Edirne Kapıkule sınır kapısından çıkış yapan Türk ve Alman vatandaşının bulunduğu Almanya plakalı otomobilin gizli bölmesinde, Bulgaristan Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından 190 bin euro bulundu.

Türkiye'den Almanya'ya gitmek için Kapıkule sınır kapısından geçen, içerisinde Türk ve Alman vatandaşının bulunduğu otomobil, Bulgar gümrük görevlileri tarafından detaylı incelemeye alındı.

Türk ve arkadaşı Alman vatandaşının beyan edecekleri bir şeyin olmadığını belirttikleri otomobilin sürücü koltuğunun arkasındaki zeminde bulunan boşlukta 190 bin euro banknot bulundu.

Beyan edilmemiş 190 bin euro ile ilgili Haskovo Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldığı bildirildi. - EDİRNE