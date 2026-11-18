Edirne Uzunköprü'de kaza sonrası aracını bırakıp kaçan sürücüyü emniyet yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Uzunköprü'de İnönü Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayıp işlemleri için emniyete götürdü, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan şahıs, aracı olay yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şahsı kısa sürede yakaladı.
Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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