Edremit\'te sazlık alanda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler paniğe neden oldu.

Yangın, Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Dalyan mevkisinde bulunan sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otlar ve sazlıkların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine ve korunaklı alanlara sıçramasını önlemek için ekipler adeta zamanla yarıştı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye aracının karadan yürüttüğü koordineli çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede muhtemel bir parlamaya karşı soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Havadan dron ile görüntülenen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR