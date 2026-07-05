Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpışırken, kazada bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı ile 2209 sokağın birleştiği noktada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipler yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN