Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama olayı - Son Dakika
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Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama olayı

Edirne'de bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 7 kişi yaralandı. Olayın ardından mekan, 2 maskeli şahıs tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin İstanbul'a kaçtığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

01.03.2024 22:54  Güncelleme: 22:57
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Eğlence mekanında önce yumruklu bıçaklı kavga ettiler sonra mekanı kundakladılar: O anlar kamerada

EDİRNE - Edirne'de eğlence mekanında bıçaklı kavga ve işletmenin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Şubat tarihinde Edirne İstasyon Mahallesi Sinan Efendi Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edirne'de iki komşu eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın devamında ise 23 Şubat tarihinde aynı işyeri 2 maskeli şahıs tarafından kundaklandı. İşyerinin kundaklanması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında işletme kullanılamaz hale geldi.

Harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan bütün güvenlik kameraları sırayla tek tek izlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından eğlence işletmesini ateşe veren şüphelilerin K.Ç. ile Y.Ş. olduğunu tespit etti.

Daha sonra U.S'nin temin ettiği hafif ticari araçla şüphelilerin İstanbul'a kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili şüphelilere yardım ve yataklık yapan A.Ç. ile U.S. Edirne'de gözaltına alındı.

Eğlence işletmesini kundaklayan K.Ç. ve Y.Ş. ise İstanbul'da özel harekat polisleri tarafından E.A'nın evine yapılan operasyon ile yakalandı. Ayrıca şüphelilerin ev armasında 4 tabanca, 17 fişek, 2 bıçak, 1 sis bombası ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu düşünülen komşu işletme sahibi K.K. ile S.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin mahkemesi devam ederken, olaya karıştığı öğrenilen Y.S'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama olayı - Son Dakika

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