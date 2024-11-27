Ehliyet Sınavında Elektronik Kopya Yakalandı - Son Dakika
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Ehliyet Sınavında Elektronik Kopya Yakalandı

Eskişehir'de, ehliyet sınavına elektronik kopya ile girmeye çalışan 41 yaşındaki Mustafa G. yakalandı.

27.11.2024 23:55
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Ehliyet sınavına elektronik kopya düzeneği ile girmek isterken yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ehliyet sınavına vücuduna bantladığı elektronik kopya düzeneği ile girmeye çalışan 41 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınav'ı öncesi görenleri hayrete düşüren bir olay gerçekleşti. Ehliyet almak isteyen adaylara yapılan E-Sınava gelen 41 yaşındaki Mustafa G.'nin vücuduna bantlı şekilde elektronik kopya düzeneği olduğu belirlendi. Sınav binası girişinde arama yapan polis ekipleri tarafından tespit edilen kopya düzeneği görenleri hayrete düşürdü.

Taşınabilir modem, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu. Kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışırken yakalanan Mustafa G., gözaltına alınarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyet Sınavında Elektronik Kopya Yakalandı - Son Dakika

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