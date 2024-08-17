Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, çocuk yaralandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

17.08.2024 21:33
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Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Kaza sonrası kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı

ISPARTA - Isparta'nın yalvaç ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, küçük çocuk yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta'nın Yalvaç İlçesine bağlı Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ehliyetsiz sürücü 32 AEM 220 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken cadde üzerinde karşıdan karşıya geçe Semiha D'ye çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, küçük kız yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan ekiplerin çalışması sonucu, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı - Son Dakika
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