Ehliyetsiz Sürücü Aileye Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Aileye Çarptı: 3 Yaralı

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Antalya'da 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen aileye çarptı, 1 bebek yaralandı.

10.12.2024 09:05
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14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen aileye çarptı: 1'i bebek 3 yaralı

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Görgü tanığı: " İnsanların uçtuğunu gördüm"

ANTALYA - Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaldırımda bebek arabasıyla birlikte yürüyen aileye çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan o anlara şahit olan esnaf yaşanan dehşet dakikalarını anlattı

Kaza, Saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasından habersiz ikametlerinin önünde duran 06 TLP 59 plakalı Peugeot marka aracı alan 14 yaşındaki Osman N.G., Hastane Caddesi'ne geldiği sırada yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolunda etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, o sırada kaldırımda yürüyen Aydın B. ve Nagihan B. ile bebek arabasında bulunan 6 aylık Yiğit Ali B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayalar etrafa savrulurken, yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Aydın B. ve Nagihan B. ile 6 aylık Yiğit Ali B. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayalar havaya savruldu

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin birden yoldan çıkıp kaldırıma çıkması ve bebek arabasıyla birlikte 2 yetişkine çarpma anları yer aldı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle kaldırımda yürüyen yayaların havaya savrulduğu görüldü. Kaza yerinin yakın bir noktada işletmesi bulunan ve olaya şahit olan Sevgi Aşık isimli vatandaş, "Arabanın yalpalayarak geldiğini ve insanların uçtuğunu gördüm. Sonrada koşarak gittim, bebek yerdeydi. İlk önce tepki vermedi, sonradan ağlamaya başladı. Anneye-bebeye gittim, bebeğin çantası çok uzaktaydı. Acaba emzik bulur muyum diye çantayı aramaya gittim. Ardından ambulansı aradım. 3 yaralı vardı, bir bebek, anne ve baba. Çok ürkütücüydü" dedi.

"Aracı babasından izinsiz almış"

Bir başka esnaf Ahmet Yağmur ise, şiddetli bir fren sesi duyduklarını ve hemen dışarı çıktıklarını belirterek, "Biz ofiste otururken büyük bir fren sesi duyduk. Dışarı çıkıp baktığımızda kazayı gördük. Esnaf arkadaşlarla gidip baktık, 6 aylık bir bebek vardı, anne-baba 3 kişilerdi. Hepsi bir tarafa savrulmuş vaziyetteydi. İlk 112'yi aradık, umarım ailede kötü bir durum yoktur. Sürücü 14 yaşında, trafikten men sigortası olmayan bir araçla babasından izinsiz trafiğe çıkarmış arabayı, babasının ve kendisinin anlattığı o şekilde. Polisler geldi, aldılar çocuğu götürdüler. Yaralılarda hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Ehliyetsiz Sürücü Aileye Çarptı: 3 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücü Aileye Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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