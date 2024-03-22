Ehliyetsiz sürücü babasından kaçırdığı araçla polisten kaçamadı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay saat 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri 16 UV 687 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular. Polisin "dur" ihtarın uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Araçtaki 2 arkadaşını yol kenarında bırakan sürücü hızla kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştüler. Hızla ara sokaklarda seyreden sürücü, ölümü hiçe saydı. 30 dakika süren kovalamaca Yeni Mahalle Esenler Caddesi'nde aracın önü kesilerek son buldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 15 yaşındaki sürücü Mevlüt M., polis ekiplerince yakalandı.
Babasından habersiz almış
Yakalanan sürücü, ehliyetinin olmadığını ve babasından habersiz aracı alıp gezmeye çıktığını söyledi.
Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ehliyetsiz sürücü babasından kaçırdığı araçla polisten kaçamadı - Son Dakika
Isparta'da evde dengesini kaybederek düşen Belkız G. isimli kadın, mahsur kaldığı evinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, evin camını açarak kadına ulaştı. Sağlık durumu iyi olan kadın, evde müdahale edildikten sonra kurtarıldı.
Isparta'da bir kadın evde dengesini kaybederek düştü ve mahsur kaldı. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kadına evde müdahale edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Baba ve oğul hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hassas burunları 'İglo' ve 'Hera', muhtemel doğal afetlere karşı hazırlanıyor. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, gecenin ayazında da köpeklerle tatbikatlarını sürdürüyor.
Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, enkaza saklanan canlı hedefleri hassas burunlarıyla en az hatayla bulmaya çalışıyor.
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç karıştı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araca çarptığı ve takla attığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı. Kazanın ardından trafik tek şeritten verildi ve soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir şahsa yapılan üst aramasında 2,7 gram bonzai ve 0,8 gram esrar tohumu ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara'da karşıdan karşıya doğru yürüyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bornova ilçesinde park halindeki bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a ait olduğu ve alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulup öldürüldüğü ve cansız bedeninin bagajda saklandığı öğrenildi. Şüphelilerden biri olaydan bir gün sonra polisi arayarak durumu ihbar etti ve diğer şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?