Ehliyetsiz Sürücünün Savunması Şaşırttı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücünün Savunması Şaşırttı

Antalya'da ehliyetsiz motorlu bisiklet sürücüsüne 54 bin TL ceza kesildi, 'Ehliyetin gereğini bilmiyordum' dedi.

09.03.2025 13:45
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Savunması "Pes" dedirtti: "Ehliyet gerektirdiğini bilmiyordum"

ANTALYA - Antalya'da trafik ekiplerinin denetiminde durdurulan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen motorlu bisiklet sürücüsünün savunması "Pes" dedirtti. Araca elektrikli bisiklet diye bindiğini, ehliyet gerektiğini bilmediğini söyleyen sürücü ve motosiklet sahibine toplam 54 bin 59 TL ceza yazıldı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya Caddesi eski kaymakamlık önünde gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında plakası olmadığı ve sürücüsünün kask takmadığı gerekçesiyle durdurulan motorlu bisiklete ceza yağdı. Denetim sırasında trafik ekiplerinin durdurduğu bir motorlu bisikletin plakasının oturağının altında olduğu, sürücüsünün ise ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Motorlu bisikleti kullanan Furkan K., araca elektrikli bisiklet olduğu ve ehliyete gerek olmadığı için bindiğini belirtti.

Toplam 54 bin 59 TL ceza kesildi

Trafik polisi gence aracın elektrikli değil motorlu bisiklet olduğunu, plaka ve ehliyet zorunluluğu olduğunu ayrıca kask takması gerektiğini söyledi. Furkan K.'ya sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, motorlu bisikletin plakasını takmamaktan 15 bin 712 TL, kask takmamaktan 993 TL, motorlu bisiklet sahibine de ehliyetsiz birisine araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 54 bin 59 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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