Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması tamamlandı: 8 yıl 9 aya kadar hapis talebi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması tamamlandı: 8 yıl 9 aya kadar hapis talebi

04.07.2025 12:30
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northern Cyprus'ın yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlatıldı.

3 kişilik kontenjanı bulunan bölüme usulsüz olarak 54 kişinin alındığı belirtildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından K.K.T.C.'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği iddianamede, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı, bazı öğrencilerin listeden usulsüz olarak silinerek yine listeye yeni öğrencilerin eklendiği, 3 kişilik kontenjanı bulunan bölüme usulsüz olarak 54 kişinin alındığı aktarıldı.

Gerek başvuru kabul edilecek yükseköğretim kurumlarıyla ilgili gerekse başvurusu değerlendirilecek öğrencilerle ilgili çok sayıda hileli işlem yapıldığının belirtildiği iddianamede, İngilizce İşletme Programına yurtdışı yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin herhangi bir dil seviye tespit sınavı ya da yeterlilik sınavı yapılmadığı, yurtdışı yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin 'rektör, dekan, yönetim kurulu üyeleri, fakülte sekreteri, yatay geçiş komisyonu üyeleri' gibi süreçte yer alan kişileri referans olarak gösterdikleri kaydedildi.

Öğrenci kütük defterine gerçeğe aykırı şekilde Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edildiği belirlendi

İddianamede, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde görevli babası Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Güredin'in K.K.T.C.'ye akademik izinle gittiği dönüşünü yurt dışında sürekli dönüş gibi göstererek oğlu olan Eren Güredin yurtdışı nakil işleminden yararlandırdığı, Necati Eren Güredin isimli öğrencinin mezun olduğu kuruluş olan University College of Northern Cyprus'de (U.C.N.C.) yerine gerçeğe aykırı şekilde aynı şüpheli Ekrem İmamoğlu gibi öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edildiği, ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenci işleri müdürü olarak görev yapan bir şahsın 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınan beyanında Ekrem İmamoğlu adına okulda herhangi bir kayıt bulunmadığını, dolayısıyla bu kişinin bu okula giriş yapmadığını söylediği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulu eğitim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmakta olduğu bilgisini İstanbul Üniversitesi'nin bilmesine rağmen İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişi sırasında gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiğinin tespit edildiği aktarılırken, yapılan bu işlemle hem İstanbul Üniversitesi yetkililerinin hem de şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, University College of Northern Cyprus adlı kurumun Yükseköğretim Kurulu nezdinde tanınırlığının bulunmadığını bildikleri halde şüphelinin denkliği olan bir kurumdan yatay geçiş yapmış gibi gösterildiği kaydedildi.

Şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte bir belge meydana getirildiği aktarıldı

Şüpheli Ekrem İmamoğlu tarafından yatay geçiş sürecinde üniversiteye sunulan belgelerin University College of Northern Cyprus'a ait bir tanıtım broşürü ve bir adet transkriptten ibaret olduğunun belirtildiği iddianamede, bu belgelerin Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ait olmadığı açıkça anlaşılmasına karşısında İstanbul Üniversitesi tarafından şüphelinin kaydının Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak yapıldığı, gerçeğe aykırı resmi belgenin açık bir hile ile düzenlendiği, şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte bir belge meydana getirildiği aktarıldı.

Hileli bir şekilde aldığı evrakı Yüksek Lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na sunarak kullandığı belirtildi

İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun hayat hikayesinin hiçbir aşamasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gördüğüne ilişkin bir bilgi, bulgu bulunmadığı, buna rağmen İBB'nin resmi sitesinin de arasında bulunduğu pek çok yazılı ile görsel basın organlarında, şüphelinin Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yatay geçiş yaptığı yönünde bilgi ve beyanlara yer verildiği, bu durumun temel nedeninin, İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş kaydı sırasında, şüphelinin Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisiymiş gibi gösterilmiş olmasından kaynaklandığı kaydedildi. İmamoğlu'nun kamuoyunda farklı bir algı oluşturacak şekilde hareket ettiği ve tüm bu hususların ifade sırasında açık ve net bir şekilde sorulduğu ancak şüphelinin söz konusu soruları cevapsız bırakmak suretiyle açıklama yapmaktan kaçındığı kaydedilirken, ayrıca hileli bir şekilde aldığı evrakı Yüksek Lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na sunarak kullandığı belirtildi.

8 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, istanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması tamamlandı: 8 yıl 9 aya kadar hapis talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması tamamlandı: 8 yıl 9 aya kadar hapis talebi - Son Dakika
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