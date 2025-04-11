Ekrem İmamoğlu\'nun Yargılandığı Davada Ara Karar Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı. Dosya mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilirken, bir sonraki duruşma 16 Haziran tarihine ertelendi. - İSTANBUL