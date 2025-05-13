Elazığ\'da 223 Okul Önü Denetlendi

Elazığ'da polis ekiplerince 223 okul önü ve çevresi denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün okul önü denetimleri sürüyor. Bu çerçevede dün 59 ekip ve 138 personel ile 223 okul önü ve çevresinde; şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları, metruk binalar ve iş yerlerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 3 servis aracına idari para cezası uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi. - ELAZIĞ