Elazığ'da Ambulans ile Araç Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Ambulans ile Araç Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, hasta taşıyan ambulans ile araç çarpıştı. Ambulansın takla atarak durabildiği kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından farklı hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

18.06.2024 16:21
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Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Takla atarak durabilen ambulansın hasta taşıdığı öğrenildi.

Kaza, Yazıkonak beldesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 23 AAT 137 plakalı ambulans ise sürücüsü öğrenilemeyen 23 DU 323 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans takla atarak durabildi. Kazada, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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