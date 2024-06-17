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Elazığ'da cadde ortasında kavga kameralara yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında cadde ortasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Olay Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlanırken o anlar cep telefonu ile görüntülendi.