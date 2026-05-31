Elazığ\'da Elektrikli Araç Devrildi: Çocuk Yaralı

Elazığ'da elektrikli aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk yaralanırken yaralıya ilk müdahaleyi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yaptı.

Kaza, Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli araç, devrildi. Kazada bir çocuk yaralandı. Harput'taki programından dönen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kazayı görerek hemen ilk müdahalelerde bulunup durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken Milletvekili Erol yaralı çocuk hastaneye sevk edilene kadar bekledi ve durumu hakkında sağlık ekiplerinden bilgi aldı. - ELAZIĞ