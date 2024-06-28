3.Sayfa

"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

Elazığ'da eski koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde eski eşini 13 yerinden bıçakladı

ELAZIĞ - Elazığ'da, boşanmış eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanan kadının hayatta kalma savaşı devam ediyor.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Y.B.Ç.'yi aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eşi Y.B.Ç.'yi 13 yerinden bıçakladı. Y.B.Ç., Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Y.B.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, E.E.K., olayın ardından gözaltına alındı.Şahıs, emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.