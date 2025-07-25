Elazığ\'da Güzellik Salonlarına Cezai İşlem

Elazığ'da ekipler tarafından 102 güzellik salonu denetlenirken 43'üne cezai işlem uygulandı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından güzellik salonlarına yönelik denetim yapıldı. 102 işyeri denetlenirken 43 iş yerine, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına aykırı işlemden dolayı cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Denetimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ