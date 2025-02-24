Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu - Son Dakika
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Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu

Elazığ\'da Haftalık Asayiş Raporu

Elazığ'da son hafta 184 olayda 185 kişi yakalandı, 29 kişi tutuklandı, 22 trafik kazasında 30 yaralı.

24.02.2025 14:49
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Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 184 olay meydana gelirken 185 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 17-23 Şubat tarihleri arasında meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 184 olay meydana gelirken 185 şahıs yakalandı. 7 şahsın tutuklandığı, 10 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 66 bin 69 şahıs ve 32 bin 812 araç kontrol edildi. Aranması olan 402 şahıs yakalanırken, 29 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 309 araca cezai işlem uygulanırken, 149 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 8 adet tabanca, 7 adet tüfek, 4 adet kesici alet, 93 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, bin 400 adet boş makaron, 16 bin 430 adet dolu makaron, 210 kilo kıyılmış tütün ve 20 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 131 gram esrar, 69 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza ve 18 gram skunk ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan kentte meydana gelen 22 trafik kazasında 30 kişinin yaralandığı aktarıldı. Ayrıca kaybolan 10 şahsın bulunduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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