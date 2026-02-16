Elazığ\'da Haftalık Asayiş Raporu

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 258 asayiş olayında 245 şahıs yakalanırken 35 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 8-15 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 258 olayda 245 şahıs yakalandı, 35 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 53 bin 264 şahıs ve 25 bin 574 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 bin 545'ine cezai işlem uygulanırken 216 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 31 adet trafik kazasında 51 kişi yaralandı.

Yapılan çalışmalarda; 10 adet tabanca, 7 adet tüfek,177 adet fişek/kartuş, 2 adet sarjör, 13 adet kesici alet, 81,63 gram esrar, 8,55 gram kubar esrar, 6,48 gram metamfetamin, 314,52 gram bonzai, 16,51 gram bonzai hammaddesi, 408 adet sentetik ecza ve ecstasy, 3,31 gram kokain, 19,3 gram kannabionit, çalıntı olarak; 2 adet motosiklet ve 1 adet cep telefonu ve bir miktar inşaat malzemesi, kaçak olarak; 20 litre alkol, 5 bin 200 paket sigara, 600 killo hayvansal gıda ürünü ve 674 kilo balık ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ