Elazığ\'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı

Elazığ'da inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkışı nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ