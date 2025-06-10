Elazığ'da İnşaat Halindeki Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Elazığ'da inşaat halindeki binanın çatısı yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.